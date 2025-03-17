من بينهم مسلسل الغاوي: أعمال رمضانية تكُرم نجومًا رحلوا عنا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 02:53 مساءً - في لفتة إنسانية طيبة، حرص عدد من صناع الأعمال الدرامية هذا العام، على تكريم عدد من النجوم الذين فارقوا الحياة ورحلوا عن عالمنا؛ وذلك من خلال إهداء أعمالهم لروح هؤلاء النجوم، أحدثهم مسلسل "الغاوي" للنجم أحمد مكي.

أحمد مكي يهدي "الغاوي" لروح الفنان أحمد عدوية

مع عرض أولى حلقاته، تصدرللنجم أحمد مكي ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وقد حرص صناع العمل على إهدائه لروح أسطورة الغناء الشعبي الفنان أحمد عدوية، كما أهدوه أيضًا إلى أرواح المنتجين المصريين:الذين فارقوا الحياة في حادث مأساوي العام الماضي.

كما تضمنت الحلقة الأولى من المسلسل مقطعًا من أغنية "يا برج يا بو الحمام" للراحل عدوية والتي تتناول هي الأخرى تفاصيل تربية الحمام وما يتخللها من مشاعر إنسانية.

مسلسل "الغاوي"

دنيا سمير غانم تهدي مسلسل "عايشة الدور" لوالديها

بطولة الفنان أحمد مكي، ويُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل هو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي. وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.مع انطلاق أولى حلقات مسلسل النجمة دنيا سمير غانم "" وذلك على قناة ON؛ حرصت دنيا على إهداء العمل لروح والديها النجمين الراحلين

ففي بداية الحلقة، يبدأ تتر المسلسل بإهدائه من فريق العمل لروح النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث قالوا: "إهداء إلى من أسعدونا وسيظلوا في قلوبنا إلى الأبد.. أسطورة الكوميديا النجم سمير غانم والنجمة المبدعة دلال عبدالعزيز".

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مسلسل "عايشة الدور"

"الأميرة ضل حيطة" إهداء لروح المنتجين الأربعة

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مسلسل "الأميرة ضل حيطة"

بطولة الفنانة دنيا سمير غانم يُعرض في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، وتدور الأحداث حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.كما أهدت أسرةبطولة ياسمين صبري، العمل لأرواح المنتجين المصريين: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي الذين فارقوا الحياة في حادث مأساوي العام الماضي، حيث خلال تتر المسلسل قالوا: "إهداء من أسرة المسلسل لروحستظل ذكراكم في قلوبنا دائمًا".ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وعُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، عابد عناني، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "الأميرة ظل حيطة" يسلط الضوء على عدد من قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج والانبهار بالوضع المادي فقط و عدم الاهتمام بالمعدن الحقيقي للزوج، كما يناقش أيضاً الثغرات القانونية التي ممكن أن يقوم بها المحامُون لسلب الحقوق الشرعية والقانونية للزوجة بطرق مختلفة وذلك في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق.

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