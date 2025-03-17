كيف علّق إبراهيم الحساوي وهيلدا ياسين على مشهد الزواج في مسلسل أفكار أمي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 02:53 مساءً - شارك الفنان إبراهيم الحساوي الذي يجسد دور "ضاحي" في مسلسل أفكار أمي، شقيق "شاهة" التي تلعب دورها الفنانة حياة الفهد، صورة له من كواليس المسلسل الذي يُعرض حالياً بالموسم الرمضاني 2025.

والصورة هي مشهد لزواج ضاحي من أم طيبة. وعلّق إبراهيم الحساوي على الصورة وكتب: "العريس ضاحي أخو شاهة، مسلسل أفكار أمي". والصورة جمعت الحساوي، وهيلدا ياسين، حسين الحداد، وفاطمة البصيري.

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كما نشرت الفنانة هيلدا ياسين، والتي تجسد دور "فضة" بالعمل، الصورة ذاتها، وترتدي فيها طرحة بفستان بسيط، وليس فستان عروس، وعلّقت وكتبت: "عرس على قد الميزانية".

كما شاركت الفنانة فاطمة البصيري صور كواليس هذه الحلقة، وكتبت: "عرس جماعي، أم طيبة وضاحي وفضة وماهر".

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ونشرت البصيري صورة وكتبت: "دريتوا اليوم عرسي على منو؟!"، ونشرت صورة أخرى وكتبت: "ما كُل فرحٍ حافلٍ بالعوافي، ولا كُل شمسٍ تحتريها بتضويك، ولا كل ليلٍ ساتِرٍ للخوافي، ولا كل من يضحك بوجهك يداريك".

مسلسل "أفكار أمي"

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" هو مسلسل يُعرض الآن برمضان، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها، وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من إخراج باسل الخطيب، ومن تأليف عبدالمحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد،، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

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