عبدالله ملك يشارك جمهوره فيديو مع وفاء عامر في آخر يوم لتصوير عابر سبيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 02:53 مساءً - نشر الفنان البحريني عبدالله ملك فيديو له مع الفنانة المصرية وفاء عامر أثناء تواجدها لتصوير مسلسل "عابر سبيل"، الذي انتهى فريق العمل من تصوير آخر مشاهده اليوم. وخلال الفيديو قالت الفنانة وفاء عامر: "تشرفت بالعمل معك أنت إعلامي من الطراز الأول وفنان عظيم وأشكر الظروف التي جمعتني معك بالعمل في البحرين". ورد الفنان عبدالله ملك قائلًا: "أنا أسعد واستمعت وتشرفت بالتمثيل معك وسنفتقدك وستظلم البحرين بعد ذهابك"

وردت عليه وفاء قائلة: "منورة بأهلها أنا سعيدة بالتواجد بالبحرين، وأضافت أحببت البحرين ومستقبلًا سأبحث عن منزل للسكن هنا"، ورد عبدالله ملك قائلًا: "أهلًا وسهلًا أي زيارة إلى البحرين بالمستقبل فقط اتصلي وستجدينا بالمطار لاستقبالك".

وعلق الفنان عبدالله ملك على الفيديو وكتب: "آخر يوم تصوير مسلسل "عابر سبيل" و لكن بث المسلسل مستمر حتى نهاية رمضان و مفاجآت صادمة تنتظر المشاهدين شكراً للفنانة الجميلة وفاء عامر على مشاركتها التي أسعدتنا شكراً للمنتج عبدالله بوشهري و لجميع المشاركين فنانين وفنيين وإداريين وإنتاج والبحرين دائمًا تحتضن الفن و الفنانين والقادم أجمل إن شاء الله".

مسلسل " عابر سبيل"

View this post on Instagram A post shared by Abdulla Malik (@abdullamalik00)

View this post on Instagram A post shared by Abdulla Malik (@abdullamalik00)

هو مسلسل درامي إجتماعي، يسلط قصة العمل على قضايا ذوي الهمم، من خلال قصة شاب يتزوج من فتاة تنتمي لهذه الفئة المجتمعية، وتشاء الأقدار أن ينجبا طفلاً سليماً تماماً، وتواجه والدة هذا الشاب، التي تتولى الوصاية عليه، جشعاً من أقرب الناس إليها، محاولين الاستيلاء على منزلها، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسين الحليبي، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر،، وفاء عامر، عبدالله بوشهري، جمعان الرويعي، ليلى عبدالله، منى حسين، سعود بوشهري، حسن عبدال، لطيفة المجرن، ابتسام عبدالله، شيماء رحيمي، زينب غازي، علياء محمد، ومبارك خميس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».