وفاة الممثلة البلجيكية إيميلي ديكوين عن 43 عاماً بعد صراع مع السرطان

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة البلجيكية إيميلي ديكوين في ضاحية فيلجويف قرب باريس، عن عمر ناهز 43 عاماً، بعد معركة مع سرطان نادر في قشرة الغدة الكظرية، وأعلنت عائلتها ووكيل أعمالها الخبر، مشيرين إلى أنها كشفت عن مرضها في تشرين الأول 2023، بعد تشخيصه بشهرين، ما أجبرها على الإبتعاد عن العمل الفني، وإشتهرت ديكوين من خلال دورها في فيلم روزيتا للأخوين داردين، الذي منحها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان عام 1999، وُلدت الراحلة في 29 آب 1981 في بويلويل، بلجيكا، وتركت بصمة بارزة في السينما الأوروبية.

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