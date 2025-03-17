شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر: سعيدة برد فعل الجمهور على دوري في مسلسلي أثينا والكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سوسن بدر عن سعادتها بالمشاركة فى مسلسل أثينا مع الفنانة ريهام حجاج، والذى تم عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان الجارى 2025، موضحة أن رد فعل الجمهور كان إيجابيًا للغاية وكذلك حقق العمل صدى كبيرًا على السوشيال ميديا، بالإضافة أيضًا لتقبل الجمهور للفكرة خاصة لأنها مختلفة، وهذا المعتاد من ريهام حجاج فهي لم تقدم فكرة تشبه الأخرى.

وأشارت سوسن بدر لـ"الخليج 365"، إلى أنها تحمست لمشاركة أثنيا بسبب فكرة العمل مختلفة وجديدة، ولا أعتقد أن هناك فكرة أهم من ذلك تتناول ملف السوشيال ميديا بإيجابياته وسليياته، من الممكن أن تطرح في الدراما، بالإخص شاهدنا مؤخرًا عدة مشاكل ناتجة عن الاستخدام السيء للسوشيال ميديا.

وعن مسلسل الكابتن الذى قدمته فى النصف الأول من شهر رمضان، قالت سوسن بدر: "سعيدة بعودتي للكوميديا مجددًا، خاصة أن هذا أول عمل كوميدي لي بعد غياب طويل عن هذا النوع، وأكرم حسني كوميديان كبير والكواليس كانت مليئة بالضحك، وفكرة المسلسل لذيذة وأعجبت الجمهور.

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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