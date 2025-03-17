شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تغنى وترقص مع زوجها في أحدث ظهور لهما بسحور رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم المطربة اللبنانية نانسى عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهرت مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، في مقطع فيديو متداول عبر إنستجرام، من حفل سحور خلال شهر رمضان، وهى تغني لزوجها وتداعبه على نغمات أغنية طول عمري نجمة.

وطرحت نانسى عجرم الشهر الماضى، أحدث أغانيها بعنوان طول عمري نجمة، ومن ألحان محمد رحيم قبل وفاته، ومن كلمات الشاعر هاني عبدالكريم، وظهرت نانسى فى الكليب وهى تقوم بالتوقيع على أوراق الطلاق لتسدل الستار بهذا المقطع على التكهنات التي شهدت رواجاً غير مسبوق الفترة الماضية حول أنباء طلاقها من زوجها الطبيب فادي الهاشم.

ومن جهتها حسمت نانسي عجرم الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية؛ حول انفصالها عن زوجها؛ وذلك خلال تصريحات تلفزيونية لها، حيث قالت: "كل الأخبار اللي طلعت عن طلاقي هي مجرد شائعات، مش حياتي بمثل حياة شخصية أخرى وإن شاء الله أبداً ما تكون حياتي".

وأكملت نانسي: "لأول مرة بصور كليب إلى حد ما جريء؛ وهذه فكرة مخرج الكليب ريشا سركيس؛ والذي كان متابع أخباري وحياتي وحول شائعة انفصالي، وقرر يحولها لنجاح ولعمل كليب الأغنية، وكنت بمثل جوا الكليب إني واحدة منفصلة أتخليت عن كل شيء في نهاية الكليب مقابل حريتي ومقابل وجودي كامرأة".

وتابعت نانسي عجرم : "والمرأة دائماً عندها كيانها مهما صار بحياتها، لا أحد يستطيع كسرها".



نانسى عجرم



نانسى عجرم

نانسى عجرم