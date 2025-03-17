شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 2.. هل يبدأ صراع بين أحمد مكى والخواجة بسبب كزبرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إشادات كبيرة حصدها صناع مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، ذلك بعد عرض الحلقة الأولى من العمل، كما أن موت كزبرة أشعل الأحداث، حيث بدأ الجمهور يتساءل: هل يبدأ الصراع بين أحمد مكى والخواجة – عمرو عبد الجليل في الحقة المقبلة؟

يُعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

قصة مسلسل الغاوي

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وعدد من ضيوف الشرف .

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