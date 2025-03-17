شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة البلجيكية إيميلى ديكوين إثر إصابتها بنوع سرطان نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة البلجيكية إيميلى ديكوين عن عمر ناهز 43 عاما فى "فيلجويف" (ضاحية باريس)، إثر إصابتها بنوع نادر من السرطان.

وأعلنت عائلتها ووكيل أعمالها "دانييل غاين" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، أن الممثلة الراحلة كشفت في أكتوبر 2023 أنها مصابة بسرطان قشرة الغدة الكظرية (سرطان الغدد الصماء)، والذي تم تشخيصه قبل شهرين، مما أبعدها عن مواقع الأفلام منذ ذلك الحين.

واشتهرت إميلي دوكين بفضل دورها الأول في فيلم "روزيتا" للأخوين داردين الذي فازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي عام 1999.

يذكر ان إيميلي ديكيني هي ممثلة بلجيكية ولدت في 29 أغسطس 1981 في بلدة بويلويل في هينو في بلجيكا.