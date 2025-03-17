هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن مسابقة التأليف المسرحي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 01:19 مساءً - أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن مسابقة تهتم بالتأليف المسرحي، ونشرت على حسابها بإنستغرام بوستراً كتبت فيه: "مسابقة التأليف المسرحي. من هنا تبدأ الحكاية".

وعلّق حساب هيئة المسرح والفنون الأدائية، وكتب: "تعلن هيئة المسرح والفنون الأدائية عن إطلاقها مسابقة التأليف المسرحي في نسختها الثالثة لدعم وتمكين كل مؤلف وكاتب للمشاركة في مجال التأليف المسرحي؛ وذلك بهدف توفير مكتبة نصوص مسرحية بهوية سعودية تسهم في إثراء الإنتاج المحلي".

مسابقة التأليف المسرحي

وتنقسم مسابقة التأليف المسرحي إلى مرحلتين؛ الأولى مسابقة التأليف المسرحي، وهي مسابقة رقمية يرسل المشتركون نصوصهم ويتم تقييمها بواسطة لجان تحكيم مختصة، ويتم إعلان النتائج والاحتفاء بالفائزين في حفل التكريم الختامي.

أما المرحلة الثانية؛ فهي طباعة ونشر كتاب التأليف المسرحي تحت عنوان "مسرحيات من السعودية"، والذي يحتوي على 10 نصوص مسرحية لمؤلفين شاركوا في مسابقة التأليف المسرحي في نسخته السابقة.

أهداف مسابقة التأليف المسرحي

وتهدف مسابقة التأليف المسرحي إلى توفير مكتبة نصوص مسرحية سعودية تسهم في تطوير الإنتاج المحلي، وإنشاء قاعدة بيانات للمؤلفين المسرحيين في السعودية، وتحفيز الكتّاب والمؤلفين للمشاركة في مجال التأليف المسرحي.

وقد انطلقت المسابقة 16 مارس، وتستمر حتى 15 يوليو 2025.

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