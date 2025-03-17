ميرنا وليد - بيروت - يقترب مسلسل "فهد البطل" للممثل المصري أحمد العوضي من الانتهاء من تصوير مشاهده، حيث يتم تصوير آخر الحلقات اليوم الاثنين .

المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في مصنع للرخام بمنطقة شق الثعبان، حيث يعمل فهد (أحمد العوضي) كحرفي بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب الظلم الذي تعرض له. يقع فهد في حب زميلته كناريا (ميرنا نور الدين)، ولكن المنافسة الشديدة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع العديد من العوائق أمام علاقتهما.

كانت هذه تفاصيل خبر الإنتهاء من تصوير آخر مشاهد مسلسل "فهد البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.