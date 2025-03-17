ميرنا وليد - بيروت - لم تكن طفولة الممثل اللبناني الراحل أنطوان كرباج كباقي الأولاد، ووصل به الأمر حتى الإقتراب من الموت بسبب خطأ طبي اقترف بحقه إذ توقف قلبه عن العمل لمدة ثلاث دقائق وهو في الخامسة من عمره، وتم نقله يومها إلى المستشفى وهو لا يسمع ولا يرى ولا يتحرك، وكانت حالته تتدهور أكثر فأكثر وتنبأ له طبيب فرنسي أنه لن يتعافى لكن وبعناية إلهية تخطى هذه المرحلة وعاد نظره وسمعه واستطاع ان يتحرك مجدداً.

وقد غيب الموت أنطوان كرباج ليل أمس في الـ 16 من آذار 2025، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومعاناة مع الألزهايمر الذي افقده معرفته بالمحيطين به في الفترة الأخيرة.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته.. إليكم تفاصيل حادثة مأساوية عاشها أنطوان كرباج بطفولته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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