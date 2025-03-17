مسلسل “النُّص”.. عندما تتحول الجريمة إلى بطولة وطنية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُعد الدراما سلاحًا ذا حدين، فهي قادرة على منح البطولة لأي شخصية، حتى لو كانت مجرمًا أو قاتلًا، وهو ما شهده التاريخ السينمائي العالمي في أفلام مثل “العراب” (1972) و*”رفاق طيبون”* (1990)، حيث أُعيد تقديم زعماء العصابات بصورة بطولية. ولم يكن الفن المصري بمنأى عن هذه الظاهرة، إذ سبق أن أظهرت الدراما شخصية أدهم الشرقاوي كبطل قومي رغم الجدل حول كونه مجرد مجرم.

وفي السياق ذاته، يأتي مسلسل “النُّص” الذي يُعرض خلال موسم رمضان الحالي، ليعيد تقديم قصة عبد العزيز النُّص، النشال الشهير في عشرينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة في ثوب جديد، حيث يتحول من لص محترف إلى مناضل يخدم الوطن!

نشال في سبيل الوطن

يعتمد مسلسل “النُّص” على نص درامي مستوحى من “مذكرات نشال”، التي كتبها الصحفي أيمن عثمان في عام 1927، حيث نشر تفاصيل مغامرات النُّص في عالم الجريمة في صحيفة “لسان الشعب”.

وقد تولى كتابة سيناريو المسلسل كل من عبد الرحمن جاويش، سارة هجرس، ووجيه صبري، فيما قدم أحمد أمين دور البطولة، مستعينًا بأسلوب سردي مختلف، حيث وظف مشاهد توضيحية مكتوبة لشرح المصطلحات الاجتماعية والتاريخية المستخدمة في كل حلقة، ما جعل المشاهدة تجربة معرفية ممتعة.

ورغم أن الشخصية الحقيقية لعبد العزيز النُّص لم تكن ذات دور وطني، فإن المسلسل أضفى عليه طابعًا ثوريًا، وحوّله من مجرد نشال إلى “نشال في سبيل الوطن”، وهو أمر يطرح تساؤلات حول التداخل القيمي بين الجريمة والمقاومة، وكيف يمكن تسويق مثل هذه الشخصيات في الدراما.

أحداث المسلسل.. رحلة من النشل إلى المقاومة

تدور أحداث المسلسل في النصف الأول من القرن العشرين، حيث كان المجتمع المصري يعاني من انقسام طبقي حاد بين الأغنياء والإنجليز الذين يمتلكون السلطة، وبين عامة الشعب المكافحين من أجل لقمة العيش.

يعمل عبد العزيز النُّص “كمسري” في ترام القاهرة، ويحاول تأمين حياة شقيقه الأصغر الذي يدرس الحقوق، لكن الأمور تنقلب رأسًا على عقب عندما يُعتقل شقيقه بسبب انتمائه إلى حركة مقاومة ضد الاحتلال البريطاني.

وأمام الحاجة إلى المال لإنقاذ أخيه، يضطر عبد العزيز للعودة إلى النشل، لكنه يضع لنفسه مبدأً: عدم سرقة الفقراء. وخلال إحدى عمليات السرقة، يقع في فخ غير متوقع عندما يتم تجنيده لمساعدة الشرطة الوطنية في إفشال عمليات تهريب الآثار المصرية من قبل الاحتلال، فيتحول من لص إلى مناضل بأسلوبه الخاص.

أداء تمثيلي لافت ومنافسة قوية

شهد المسلسل مباراة تمثيلية قوية، حيث تألق أحمد أمين في دور البطولة، بينما قدم حمزة العيلي دور “درويش”، الشخصية التي تحلم بالتمثيل رغم افتقارها للموهبة، بشكل مؤثر ومثير للشفقة في آنٍ واحد.

أما أسماء أبو اليزيد، التي جسّدت دور “رسمية”، فقد بدت وكأنها تنتمي إلى زمن مختلف، حيث لم يتناسب إيقاع أدائها مع روح المسلسل، وهو ما قد يُعزى إلى توجيه إخراجي غير كافٍ.

في المقابل، نجح عبد الرحمن محمد في تقديم دور “زقزوق” ابن زوجة “النُّص” ورفيقه في مغامراته، مما يجعله مرشحًا بارزًا لأدوار كوميدية مستقبلية.

“النُّص” وموجة دراما “الطرابيش”

لطالما اتبعت الدراما المصرية نمط “الموجات الإنتاجية”، حيث يؤدي نجاح عمل معين إلى ظهور مجموعة من الأعمال المشابهة. وعلى غرار موجة المسلسلات التاريخية التي اجتاحت الشاشة في العقود الماضية، عاد الاهتمام بالأعمال المستوحاة من فترة العشرينيات والثلاثينيات، والتي باتت تُعرف باسم “دراما الطرابيش”.

لكن ما يميز “النُّص” عن غيره هو اعتماده على إحياء اللهجة والمصطلحات المصرية القديمة، مما جعله يبدو وكأنه عمل درامي مستخرج من متحف الزمن، وهو ما أضفى عليه لمسة من الأصالة والعمق الثقافي.

هل يستحق “النُّص” كل هذا النجاح؟

بفضل كتابته القوية، وإيقاعه السريع، وأدائه التمثيلي المميز، نجح “النُّص” في أن يكون من أكثر المسلسلات مشاهدة في رمضان. لكنه في الوقت نفسه يثير تساؤلات حول التلاعب بالصورة الدرامية للشخصيات الحقيقية، وكيف يمكن أن تتحول الجريمة إلى بطولة إذا ما قُدمت في الإطار المناسب.

ومع ذلك، يبقى “النُّص” تجربة درامية فريدة، تجمع بين التشويق والمعرفة، وتُعيد إحياء فترة زمنية هامة من تاريخ مصر بأسلوب عصري، مما يجعله أحد أبرز الأعمال الرمضانية لهذا العام.