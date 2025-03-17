سامر إسماعيل يكشف قصة حبه لزوجته.. وهكذا بدأ مشواره!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافته في برنامج “على طاولة منى” الرمضاني مع الشيف منى موصلي، تحدث النجم سامر إسماعيل عن علاقته بزوجته مصممة الأزياء مايا البكري وتعارفهما وقصة الحب التي بدأت بينهما عندما كان طالبًا في المعهد العالي للفنون، ببداية العشرينيات من عمره.

وكشف النجم السوري أنه تعرف على زوجته في حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما، وتطورت علاقتهما من صداقة إلى حب، ليتوج حبهما بالزواج في عام 2017، مشيراً إلى أنها من أب سوري وأم صربية، وهذا ما جعله يتعرف على المطبخ الصربي. ولفت إلى أن “زوجتي ووالدتها تملكان نفسًا طيبًا في الطبخ يجمع ما بين الأكل الصربي والشامي”.

وأكد اسماعيل أنه عمل في أكثر من مهنة قبل التمثيل، وقال: “وقت كنت صغير رحت جربت العمل بالدهان، كان في حدا من الجيران كان صديقي قلتله إني بدي أشتغل، ما بعرف شو علاقة هاد إنه والدي رسام بس أنا فعلًا كنت أحب ريحة الدهان والألوان والرسم”.

وأضاف: “صرت روح معه وحبيت إني بدي أشتغل وأهلي كانوا في البداية رافضين لكن أنا أصريت لأنه العمل بساعد على اكتشاف الحياة”.