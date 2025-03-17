أراس بولوت يتعرض لإصابة خطرة في كواليس “العبقري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت الصحافية التركية بيرسين متابعيها على انستغرام بصورة للنجم أراس بولوت إينيملي، بعد تعرضه لإصابة في قدمه خلال تصوير مشاهد الأكشن في مسلسل “العبقري” الذي يحقق نجاحاً كبيراً.

وظهر النجم التركي الشهير في الصورة وهو ينام على سرير المرض في المستشفىومن حوله عدد كبير من أصدقائه، وعلى الرغم من إصابته في قدمه التي بدت موضوعة في جهاز خاص إلا أن الضحكة لم تفارق وجهه وبدا في غاية السعادة والحماس مع أصدقائه.

وأوضحت الصحافية أن النجم التركي تعرض لكسر في قدمه، خلال تصوير أحد مشاهد مسلسل “العبقري” وأصيب بالتواء في قدمه أثناء تنفيذ مشهد خطر، ما أدى إلى كسر في كاحله، وسرعان ما نُقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية أجراها البروفيسور الدكتور مصطفى كراهان.

وأشارت إلى أن العملية تمت بنجاح، وأن وضعه الصحي جيد، ومن المتوقع أن يأخذ قسطا من الراحة لفترة من الوقت من أجل استكمال فترة العلاج والنقاهة، قبل أن يعود إلى موقع التصوير لمواصلة تصوير مشاهده في مسلسل “العبقري”.

يذكر أن النجم التركي يشارك في بطولة مسلسل “العبقري” ويلعب دور “ديفران” وهو شاب عبقري يتخلى عنه والده في طفولته، ويكرس حياته من أجل والدته وأشقائه.