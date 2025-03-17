شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16 .. يوسف يتوعد أخاه فارس بسبب فرح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالإثنين، 17 مارس 2025 11:30 ص
وعاتب يوسف شقيقه فارس على إعادة فرح إلى الشركة بعدما قام بفصلها بقرار من الوالد عبد العزيز أبو العزم، إلا أن فارس يرى أنه لابد أن يكون له قرار في يخض الأشخاص الذين يعملون معه، ليحاول فارس تشويه صورة ليل (ياسمين عبد العزيز) أخت فرح بأنها أصبحت تكره وتكره العائلة وتعمل لإيذائهم، إلا أن فارس يصر على موقفه ليؤكد يوسف إلى فارس على دخوله في عداء بينهما.
مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16
يحضر فارس ويدخل اجتماع العائلة، حيث طلب منه والده عودته إلى مكتبه في الشرف، ولكن يرفض يوسف العودة إلا بشروط، ويخبر والده على انفراد بأنه في حالة عودته الى الشركة يريد العمل يحربة بأن يقوم بكل ما يراه من وجهة نظره صحيح ورفض كل ما هو خطأ، ويوافق عبد العزيز بشرط عدم الإضرار بالعائلة، ويطلب فارس أيضا إعادة فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه وهذا هو شرطه الأساسى ليرضخ عبد العزيز وتعود فرح إلى الشركة.
مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب
يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.
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