شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16 .. يوسف يتوعد أخاه فارس بسبب فرح والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز والذي يتم عرضه على قناة DMC ومنصة watch it الرقية صداما جديدا بين يوسف أبو العزم (خالد سليم) وشقيقه فارس (كريم فهمى) بعد فرض الأخير شروطه للعودة إلى الشركة مرة أخرى والعدول عن استقالته، خاصة إعادة فرح الحسينى (بسنت شوقى) إلى الشركة والعمل مديرة لمكتبه.

وعاتب يوسف شقيقه فارس على إعادة فرح إلى الشركة بعدما قام بفصلها بقرار من الوالد عبد العزيز أبو العزم، إلا أن فارس يرى أنه لابد أن يكون له قرار في يخض الأشخاص الذين يعملون معه، ليحاول فارس تشويه صورة ليل (ياسمين عبد العزيز) أخت فرح بأنها أصبحت تكره وتكره العائلة وتعمل لإيذائهم، إلا أن فارس يصر على موقفه ليؤكد يوسف إلى فارس على دخوله في عداء بينهما.

وخلال أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، اجتماع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) مع زوجته إجلال (أنوشكا) وابنه يوسف، للحديث عن قصة اكتشاف يوسف (خالد سليم) خيانة زوجته رقية (نيكول سابا)، حيث يرى عبد العزيز أن الموضوع حساس ولن يلوم يوسف على فعله مع رقية وتسبب في تركها الفيلا، ولكن إجلال ترى التريث في الأمر والتأكد من الأمر.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

يحضر فارس ويدخل اجتماع العائلة، حيث طلب منه والده عودته إلى مكتبه في الشرف، ولكن يرفض يوسف العودة إلا بشروط، ويخبر والده على انفراد بأنه في حالة عودته الى الشركة يريد العمل يحربة بأن يقوم بكل ما يراه من وجهة نظره صحيح ورفض كل ما هو خطأ، ويوافق عبد العزيز بشرط عدم الإضرار بالعائلة، ويطلب فارس أيضا إعادة فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه وهذا هو شرطه الأساسى ليرضخ عبد العزيز وتعود فرح إلى الشركة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.