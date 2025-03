شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل فهد البطل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينتهي أبطال مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الاثنين، بالتزامن مع عرض حلقاته على قناتي ON والحياة ومنصة watch it الرقمية خلال موسم دراما رمضان الجارى 2025، حيث تجمع مشاهد اليوم بين بطل العمل أحمد العوضي وعدد آخر من الفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل فهد البطل الحلقة 16

وشهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل فهد البطل العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، حيث بدأت بضرب فهد (أحمد العوضي)، أخته راوية (كارولين عزمى) بعدما اكتشف عملها في الملهى الليلى الذى كان يتواجد فيه برفقة ريكو (عصام السقا) لمقابلة نادر التمساح (حمزة العيلى)، ثم اصطحبها إلى المنزل لتتدخل زوجته كناريا (ميرنا نور الدين) وتحميها إلا أنها اصطدمت برد فعل عنيف من راوية التي صرخت فيها، وأكدت لها أنها آخر شخص ممكن يتدخل بينها وبين شقيقها.

وخلال الحلقة تزوج فهد من آسيا التمساح (يارا السكرى) مضطراً بعدما هدده توفيق التمساح (محمود البزاوى) بطرده من العمل واعتباره عدو له اذ رفض الزواج من ابنته، كما ساومه نادر التمساح أيضاً بفيديو لأخته راوية من داخل الملهلى الليلى الذى كانت تعمل فيه، فوافق فهد وابلغ زوجته كناريا التي انهارت وطلبت الطلاق من فهد إلا أن الأخير هددها بأنه من الممكن أن يقتلها بسبب حبه لها وأنه سيتزوج رغما عنه.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل يُعرض على قناة ON الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يُعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء، كما يعرض على قناة الحياة الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.