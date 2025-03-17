شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى عن أحمد أمين: قمة فى الصفاء والنقاء والتهذيب وكرم الأخلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان حمزة العيلى بالفنان أحمد أمين، بعد تجربته معه فى مسلسل النص الذى تم عرضه فى النصف الأولى من شهر رمضان 2025 حصرياً على قناة on. وكتب العيلي منشورا مطوّلا على حسابه بموقع فيس بوك عبر فيه عن حبه واحترامة وتقديره لـ أحمد أمين.

وكتب حمزة العيلى: "شهادة حق غير مجروحة بالمرة في حق الأستاذ الموسوعة النجم الكبير المحترم الراقي الموهوب الرائع في كل شىء المخلص الأمين أحمد أمين كنت أتسائل دوماً كيف لهذا الفنان العظيم أن يكون قمة في الصفاء والنقاء و التهذيب وكرم الأخلاق والجمال والإحترافية والبساطة والعبقرية والتعاون والنبل والخبرة والوعي والثقة بالنفس لدرجة التواضع الشديد إنه المحب صاحب الروحانيات والتجليات".



الفنان حمزة العيلى

وأضاف العيلى قائلاً: "عن لساني أشهد وأعتقد بقية زملائي الرائعين المبدعين كل في دوره يوافقونني على أنه لولا رقي هذا الرجل وحبه و إحترامه ومساعدته بكل شفافية لكل من حوله لما أدينا أدوارنا بهذه الأريحية ولَمَا كانت هذه الكيمياء الرائعة بينه وبين كل من عمل معه".

وتابع حمزة العيلي:"عن متعة العمل بين النص ودرويش حقا إنها سعادة لا توصف والسبب أن البيئة الصالحة التي تحاوطها المحبة والإحترام يخرج منها كل ماهو جميل ورائع ولا تتمنى أن تنتهي أوقاتها أبداًكل ما ذكرت هو إختصار لعالمه الخلابو أخيراً عرفت السر ألوان الطيف السبعة عندما تدور بسرعة يتجلى منها اللون الأبيض ساطعاً وهذا هو صديقي وحبيبي أحمد أمين".

ووجه حمزة العيلى الشكر لصناع مسلسل النصف وكل من شارك فيه حيث كتب:"بشدة لكل الأحباء الذين كانوا وراء نجاح المسلسل بقيادة المخرج المحترم حسام على، شكراً لجمهور النص العظيم و إن شاء الله نلتقِ في النص التاني ومغامرات رهيبة للسيد نص وعصابته العجيبة".



حمزة العيلى واحم امين مع صناع مسلسل النص



اسرة مسلسل النص



حمزة العيلى واحمد امين

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