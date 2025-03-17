أكرم حسني يعترف: أحمد أمين أجرأ مني.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 11:58 صباحاً - أكد الفنان أكرم حسني جرأة زميله النجم أحمد أمين؛ في قدرته على تقديم أدوار جادة، وأنه لم يستطع حتى الآن اتخاذ هذه الخطوة.

أكرم حسني: أحمد أمين أجرأ مني

حلّ الفنانضيف الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها "حبر سري"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، وخلال الحلقة كشف عن أمنيته بتقدم أدوار جادة، مشيداً بجرأة زميله النجم أحمد أمين بتقديم هذه الخطوة، على الرغم من أسبقيةله في العمل، حيث قال: "آه طبعاًأجرأ مني في هذه الخطوة 100%، وأنا لو هتكلم عنمحتاجين حلقتين أو أكتر، لأنبكل المواهب العظيمة اللي طلعت هو لم يُظهر غير جزء صغير جداً منها،كتلة موهبة ودماغ وإنسان وفنان ماشي على الأرض".

وتابع: "فأمين في تقديم الأدوار الجادة أجرأ مني في القصة دي، أنا أتمنى بس يبقى فيه ورق ومخرج يتحمس إني أعمل حاجة جادة، وأنا هبقى أول واحد يقول يالا بينا، والموضوع محتاج حاجتين؛ أولاً سعي مني ودا أنا لم أفعله وأنا بعترف إنه كسل مني، أو إني أترشح لحاجة ورق موجود وجاهز ومخرج يقولي تعالى اعمل دا، فأحس الدور وأحس إن الورق تمام فأدخل أعمله".

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أكرم حسني "الكابتن" في رمضان 2025

شارك الفنانضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، بمسلسل "الكابتن"، بطولة آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف: محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.

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