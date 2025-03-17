بعد انتهاء مسلسله "عقبال عندكوا".. حسن الرداد يتوجه بالشكر لهؤلاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 11:58 صباحاً - حرص الفنان حسن الرداد على توجيه رسالة شكر لكل النجوم الذين شاركوه في مسلسله الرمضاني "عقبال عندكوا"؛ وكذلك الفنانين الذين حضروا كضيوف شرف، وجميع فريق العمل من مخرجين لفريق التصوير، وكل القائمين على المسلسل.

حسن الرداد يوجه رسالة شكر بعد انتهاء "عقبال عندكوا"

حرص الفنان حسن الرداد بعد انتهاء مسلسله الرمضاني "" على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على العمل، ولكل الفنانين الذين شاركوا كضيوف شرف بالمسلسل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، حيث قال: "شكر واجب لناس كتير قوى، شكرا للنجمة الجميلة اختى حبيبتى دنيا سمير غانم ظهورها كان احلى ختام للمسلسل، شكرا للنجم اشرف عبد الباقى اللى نورنا فى المسلسل، شكرا للعسل شيماء سيف و صديقتى الغالية النجمة بشرى و المخرج و الكوميديان الكبير أستاذ معتز التونى و كل النجوم اللى نورونا فى المسلسل".

وتابع: "شكرا للمخرج الجميل الموهوب الأستاذ علاء إسماعيل و كل كرو الإخراج، و المنتج الكبير احمد السبكى و خالد السبكى و محمد السبكى و كل كرو الإنتاج و المولف احمد سعد والى و علاء حسن و مهندس الديكور رامى دراج و كل فريق الديكور و مدير التصوير الأستاذ بسام إبراهيم و كل فريق التصوير و المونتير الأستاذ عمرو عاكف و الأستاذ رامز نبيل و مهندس الصوت و كل فريقه المحترمين و كل السادة العاملين وراء الكاميرا و مصممة الملابس الرائعة الأستاذة عبير الانصارى و كل زمايلى النجوم اللى اتشرفت بالشغل معاهم و طبعا شكر خاص لأخف دم فى مصر ايمى سمير غانم".

واختتم منشوره قائلًا: "شكرا للسادة الصحفين الذين أشادوا بالمسلسل و طبعا شكر كبير من القلب لكل الجمهور الحبيب من كل الوطن العربى على حبكم و دعمكم و ان شاء الله نلتقى على خير".

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مسلسل "عقبال عندكوا"

ظهروإيمي سمير غانم فيكزوجين يخوضان رحلة يتعرفان فيها إلى النماذج المختلفة من الأزواج، وفي كل حلقتين يظهران بشخصيات مختلفة من ناحية الشكل والملابس، وكذلك المهنة التي يعمل فيها كل واحد؛ ليواجها العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

وتعود إيمي سمير غانم بمسلسل "عقبال عندكوا" إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب دام 5 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، أما حسن الرداد فقد قدم في رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ناهدالسباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

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