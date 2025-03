زواج جاستن ثيروكس ونيكول برايدون بلوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 11:58 صباحاً - في أجواء مفعمة بالحب والرومانسية على شاطئ البحر في تولوم، بالمكسيك، تزوج النجمان جاستين ثيروكس ونيكول برايدون خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب ما أكده مصدر لموقع People، وعدد آخر من المواقع الإخبارية.

علاقة رومانسية طي الكتمان

يأتي زواج جاستن ثيروكس، نجم فيلم Beetlejuice Beetlejuice البالغ من العمر 53 عاماً، ونيكول برايدون نجمة Gilded Age البالغة من العمر 30 عاماً، بعد أن شغلت علاقتهما بال معجبيهما لسنوات. فقد كانت الشرارة الأولى لوجود علاقة عاطفية تجمعهما عندما ظهرا معاً في فبراير 2023 في إحدى الفعاليات الفنية، وفي أغسطس من نفس العام شوهدا في موعد رومانسي. وفي شهر مارس من عام 2024 ظهرا معاً على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز فانيتي فير للأوسكار.

وفي شهر أغسطس من نفس العام، أكدت مجلة People خطوبتهما، حيث تقدم ثيروكس للزواج من برايدون في إيطاليا، عندما كان يروج لجزء ثانٍ من فيلم Beetlejuice في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الحادي والثمانين، وأهداها خاتماً مرصعاً بألماسة زمردية عيار 4 قراريط، وخاتماً يحمل حجريْ ميلاده وميلادها.

زواج سابق لجاستين ثيروكس

كان جاستن ثيروكس متزوجاً من قبل من زميلته في بطولة فيلم "Wanderlust"، جينيفر أنيستون، من عام 2015 إلى عام 2018. وقبل ذلك، كان على علاقة بمصممة الأزياء هايدي بيفينز من عام 1997 إلى عام 2011.

وعلى الصعيد الفني، تشمل أعمال ثيروكس أفلام "Running Point"، "Beetlejuice"، "Mulholland Drive، و"The Leftovers". أما أعمال بلوم فمنها The Gilded Age، We Were the Lucky Ones، وParadise.

