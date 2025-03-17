مفاجأة جديدة من الهضبة عمرو دياب لفريق عمل أشغال شقة جدًا.. فماذا فعل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 مارس 2025 11:58 صباحاً - نادراً ما يعلن الهضبة عمرو دياب عن إعجابه بأعمال فنية أو درامية، لكنه في هذا الموسم الرمضاني كشف عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه من العرض؛ وذلك بأكثر من طريقة، والذي يؤكد إعجابه وحبه الشديد للمسلسل.

"أشغال شقة جدًا" المسلسل المفضل لعمرو دياب

الصورة ستوري من حساب عمرو دياب على إنستغرام

شارك النجم عمرو دياب من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو من أحدث حفلاته، حيث حرص على عزف تترعلى المسرح، مع تفاعل كبير من قبل الجمهور.

وبدوره أعاد النجم هشام ماجد نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلًا: "أحلى جايزة للمسلسل.. كل الشكر والحب والتقدير للأسطورة عمرو دياب.. بنحبك يا هضبة".

الصورة ستوري من حساب هشام ماجد على إنستغرام

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يعلن من خلالها الهضبة إعجابه بالمسلسل؛ حيث أعاد هشام ماجد في وقتٍ سابق منشور الهضبة عمرو دياب والذي أعلن من خلاله ختام الموسم الثاني مرفقاً بإيموجي تصفيق، واختار أغنيته "واخدين راحتهم" من ألبومه الأخير كخلفية للمشاركة، تعبيرًا عن إعجابه بالعمل؛ ليقوم هشام ماجد بإعادة نشر "الستوري" مجددًا وعلق قائلاً: "بنحبك يا هضبة".

هشام ماجد يعيد نشر ستوري عمرو دياب عبر حسابه على إنستغرام

مسلسل "أشغال شقة جداً"

في الموسم الثاني من، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانات كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، دنيا ماهر، وإنتصار.

يمكنكم متابعة كواليس غير متوقعة في أشغال شقة جداً

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».