ميرنا وليد - بيروت - قامت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بوضع اعجاب على صورة النجمة العالمية سيلينا غوميز، وهي الصديقة المقربة لعارضة الأزياء هايلي بالدوين وذلك بعد قيام الأخيرة بوضع علامة إعجاب على فيديو كانت قد نشرته تيك توكر شهيرة، وتتناول فيه موضوع حول سيلينا غوميز وخطيبها المنتج بيني بلانكو بأسلوب ساخر وتهكمي.
على صعيد آخر شوهدت بيلا حديد مؤخرا وهي تحمل باقة من الزهور في باريس أثناء مغادرتها فندقها الفاخر مرتدية ملابس "كاجوال".
واستعرضت حديد، البالغة من العمر 28 عامًا، قوامها الممشوق بقميص قصير نسقته مع بنطلون جلدي.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا تصرفت بيلا حديد مع سيلينا غوميز بعد سخرية هايلي بالدوين منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.