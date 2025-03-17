والد الراحلة كيم ساي رون يخرج عن صمته ويُفصح عن سر

ميرنا وليد - بيروت - بعد جدل وفاة الممثلة كيم ساي رون، علّق والدها لأول مرة على هذا الأمر بالقول: "ابنتي لم تكذب وتعرضت للتنمر من كافة الناس"، وذلك بعد ان أصدرت وكالة "GOLDMEDALIST" بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة علاقة الممثل الكوري كيم سوهيون بالراحلة كيم ساي رون، مشيرة إلى أن العلاقة بدأت بعد أن بلغت الأخيرة سن الـ 19 عامًا، و توضيحًا للشائعات التي ربطت بينهما عندما كانت قاصرًا.



الوكالة نفت أيضًا مزاعم سابقة بتوجيه النجم العالمي كيم سوهيون ضغوطًا مالية ضد الممثلة الراحلة.

