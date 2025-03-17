ميرنا وليد - بيروت - وجهت الإعلامية اللبنانية هلا المر رسالة مؤثرة للممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، بعد دورها "روح" في مسلسل "نفس"، الذي يثير تفاعلاً واسعاً بين الجمهور.

وكتبت هلا المر: "قديش حلوة نفسية دانييلا رحمة ومنيح انو المسلسل قصة لان حرام هالعيون الحلوين ما يكونوا بيقشعوا الا 10%"، لترد عليها دانييلا معبرة عن حبها الكبير: "من لما التقينا بالتصوير كنتِ مصدر الهام لروح. عيونك الحلوين وقلبك الطيب علموني كتير نفس". يذكر أن مسلسل "نفس" من بطولة الممثلين عابد فهد، معتصم النهار، دانييلا رحمة، إلسا زغيب، إيلي متري وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر هلا المر برسالة مؤثرة لـ دانييلا رحمة.. وهكذا ردت الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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