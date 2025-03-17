نجلاء بدر تغادر الأستديو غاضبة بعد هذا السؤال الجريء

ميرنا وليد - بيروت - أحدث سؤال جريء طرحته الإعلامية المصرية بسمة وهبة على الممثلة المصرية نجلاء بدر غضبها ودفعها للخروج من الأستديو.

وبدأ الأمر عندما تلقت نجلاء بدر سؤالاً مكتوباً خلال الحلقة، دفعها للسؤال عمن طرحه، فسألت بسمة وهبة: "هل هذا السؤال من إعداد فريق البرنامج؟، لتؤكد بسمة أناه هي من كتب السؤال بنفسه، ما أحدث إستيائها ورفضت الإجابة مؤكدة أن الأمر غر مقبول، وبسبب تمسكها بالسؤال، قررت نجلاء بدر مغادرة الأستديو.

من ناحية ثانية تشارك نجلاء في مسلسل "في لحظة" من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، وهو من بطولة أحمد فهمي، وميرنا نور الدين، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، وغيرهم.

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