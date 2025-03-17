ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل باسم مغنية الممثل أنطوان كرباج، اذ كتب: "وسقط بربر آغا عن صهوة جواده. جزء آخر من طفولتي قد رحل. شكرا لك على ما قدمت. شكرا لك على ما زرعت بداخلي من دروس. الأب والأخ الكبير والمعلم أنطوان كرباج وداعا".

وكان قد رحل عن عالمنا الكبير أنطوان كرباج، عن عمر ناهز الـ 90 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومعاناة مع الألزهايمر الذي افقده معرفته بالمحيطين به في الفترة الأخيرة.

ولد الممثل القدير أنطوان كرباج في بلدة زبوغة قضاء المتن، من والد كان أستاذ مدرسة يدعى شكري كرباج وأم اسمها إيراساما كرم. هو الطفل الأول لهذه العائلة، التي كانت مؤلفة من 4 شبان وشابة.

برزت موهبة أنطوان كرباج في التمثيل وهو في عمر صغير لم يتخطَ العشر سنوات، فكان الأقارب وأهله وأولاد الحي يجتمعون، لكي يؤدي لهم مسرحيات من بطولته.

كانت هذه تفاصيل خبر باسم مغنية ينعى أنطوان كرباج بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.