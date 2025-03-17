أكرم حسني يرد على اتهامه بالتسبب في طلاق نجم شهير!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، قال الفنان أكرم حسني عن أزمته مع جيني طعيمة وطليقها الشاعر أمير طعيمة إنه يعتبر الحياة الخاصة ملكًا لأصحابها، ويرفض التدخل فيها.

وأضاف: “أنا بعتبر الحياة الخاصة ملك الطرفين، وأي حاجة تخص صديقي وطليقته تخصهم، وإقحام اسمي في أي حاجة زي دي معنديش رد عليه، ومحبش أتكلم فيه”.

تابع: “الحاجات اللي زي دي حاجات تخص بيوت، ربنا يستر بيوتنا وأعراضنا وفي ربنا”.

وكشف أكرم، عن معاناته المستمرة مع جلد الذات وشعوره بالتقصير تجاه العديد من الأمور في حياته، خاصة فيما يتعلق بعائلته، مؤكدًا أنه خلال تصوير المسلسلات لا يرى أبناءه لمدة شهور، مما يجعله يشعر بالذنب تجاههم معظم الوقت.

وأضاف أنه يفضل اللجوء إلى طبيب نفسي لمواجهة الضغوط، مؤكدًا أنه يتابع مع طبيب نفسي بسبب الضغوطات التي يواجهها، مشيرًا إلى أن الحياة المعقدة والمليئة بالصعوبات تتطلب أحيانًا استشارة مختص نفسي، منوهًا بأن الطبيب النفسي يجعل أي شخص يضع نقاط مهمة في حياته والوقوف على جوانب مختلفة في حياته.