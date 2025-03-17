مخرج “كامل العدد” يرد على انتقادات دينا الشربيني.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافع المخرج خالد الحلفاوي عن الفنانة دينا الشربيني بعد تعرّضها لانتقادات حادة بسبب مشهد قدّمته في مسلسل “كامل العدد ++” وظهرت فيه بملابس ممرضة، حيث انتقدها الكثيرون، وخاصة الأمّهات على تقديم مشهد كهذا في مسلسل يتابعه الأطفال.

قال الحلفاوي في تصريحات صحافية: “هما المفروض أن الأطفال مش هيفهموا إيه اللي حاصل لأن إحنا معرضناش المشهد بشكل فج أو مشرحناش دا إيه، اللي فاهم هو خلاص فاهم مش إحنا اللي فهمناه واللي مش فاهم معتقدش إن المشهد دا هيفهم حاجة، الطفل مش واصل للمرحلة دي هيفهم إن دا هزار ولعب”.

وكشف الحلفاوي عن رأيه في تقديم جزء رابع من مسلسل “كامل العدد” فقال: “العلم عند الله أنا مش بقعد أخطّط هعمل إيه السنة اللي جايه، دي حاجات بمشي ورا قلبي، ومحدّش بيقول لأ للفكرة الحلوة لكن حتى الآن إحنا متكلمناش في فكرة الجزء الرابع”.

مسلسل “كامل العدد” هو بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، إسعاد يونس، تميم عبده، حسين فهمي، مريم الخشت، أحمد عبد الوهاب، ميمي جمال، أحمد كمال، ألفت إمام، أحمد جمال سعيد…، ومن تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.