ريهام حجاج: لو عرفت قسوة التمثيل مسبقًا لما اخترته!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء لها ضمن برنامج “عرب وود”، كشفت الفنانة ريهام حجاج عن موقفها من دخول أبنائها مجال التمثيل، مؤكدةً أنها لو كانت تعلم من البداية قساوة المهنة لما كانت عملت فيها.

وقالت ريهام: “التمثيل مهنة شاقة وصعبة جداً، أنا لو كنت أعرف قبل ما ابتدي أشتغلها وأنجح فيها ويبقى عندي الشغف بتاعها إن هي بالقسوة دي مكنتش دخلت”.

وعن رأيها في حال أراد أولادها دخول مجال الفن، قالت: “متمناش خالص طبعاً هما لو عايزين هتبقى حروب بيني وبينهم مش هيبقى بالساهل خالص”.

يُذكر أن ريهام حجاج شاركت في النصف الأول من موسم دراما رمضان الجاري بمسلسل “أثينا”، وهو مكوّن من 15 حلقة، حيث علّقت على مشاركتها للمرة الأولى بمسلسل قصير قائلةً: “السنة دي أول مرة أعمل 15 حلقة وشكل التجربة هتعجبني. عايزة آخد طقوسي وأصلي وأعمل حاجات كتير وأستمتع برمضان زي زمان”.

مسلسل “أثينا” هو بطولة الفنانين: ريهام حجاج، وسوسن بدر، وأحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، وميران عبد الوارث، وشريف حافظ…، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.