هذا الفنان مفاجأة “قلبي ومفتاحه”.. ومي عز الدين تعلق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعادت الفنانة مي عز الدين، وعبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص بـ”إنستغرام” نشر منشور للفنان عمر السعيد أكد فيه سعادته الكبيرة بالمشاركة في آخر حلقتين من مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي خاضت به مي سباق الدراما الرمضاني الجاري، وعُرض في النصف الأول من الموسم.

ووجّهت مي من خلال المنشور رسالة ردّت فيها على كلام عمر السعيد قائلةً: “من صحاب العمر مبيتغيروش علشان أصلهم نضيف ربنا يفرّحني بوجودك معايا على طول في الشغل وفي حياتي”.

مسلسل “قلبي ومفتاحه” هو بطولة الفنانين: آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح…، ومن تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

ويتناول المسلسل موضوع “المحلّل” القانوني بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات، من خلال شخصية “محمد عزت”، وهو سائق “أوبر” لم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي بـ”ميار”، تنشأ بينهما مشاعر قوية، لكن “ميار” التي تطلّقت ثلاث مرات، تجد نفسها في صراع داخلي بين عدم رغبتها في العودة الى طليقها وخوفها من فقدان ابنها، فتبحث عن “محلّل” تختاره هي بنفسها، مما يغيّر مجرى حياتهما بشكل غير متوقع.