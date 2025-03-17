ملفات تأشيرة الأمير هاري تُنشر بقرار قضائي.. والتفاصيل قريبًا!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد يخص حياة الأمير هاري، قضت محكمة أميركية بأن ملفات تأشيرة الأمير البريطاني يجب أن تُنشر بحلول 18 آذار/مارس الجاري، وذلك بعد دعوى قضائية قدّمتها مؤسسة “هيريتدج” اليمينية، حول مزاعم بأنه يكون قد كذب في أوراق الهجرة التي قدّمها للدخول والإقامة مع زوجته ميغان ماركل في أميركا.

وجاءت هذه الدعوى بعد نشر الأمير البريطاني لمذكراته وبرنامجه الوثائقي على Netflix قبل فترة، والذي تحدث فيه بصراحة عن استخدامه للقنّب والكوكايين والفطر السحري، مما أثار القلق بشأن ما إذا كان قد أجاب بـ”لا” في طلب تأشيرته عند سؤاله إذا كان يتعاطى المخدرات.

ووافق القاضي كارل نيكولز، الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب على نشر الوثائق مع بعض الحذف، والتي ستكشف عن معلومات أساسية، على الرغم من أن حالة هاري في الهجرة ستبقى سرّية.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تفاصيل القضية، حيث أشار قسم الأمن الداخلي (DHS) إلى أن ثلاث وثائق سيتم نشرها مع الحذف، في حين يجب إبقاء وثيقة رابعة سرّية. وقد جادل قسم الأمن الداخلي بأن نشر طلب تأشيرة هاري قد يضرّ بمصالحه في الخصوصية، على الرغم من وضعه العام.

وكانت مؤسّسة “هيريتدج” قد رفعت دعوى ضد قسم الأمن الداخلي العام الماضي، زاعمةً أن هاري قد تلقى معاملة تفضيلية، وتساءلت عما إذا كان طلب تأشيرته صحيحاً. وقد دحض قسم الأمن الداخلي هذه الادعاءات، مؤكداً أنها تفتقر إلى الإثبات وأن نشر الوثائق لن يكشف عن أي سوء تصرف.