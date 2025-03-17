كارول سماحة تحتفل بنجاح “مختلفة”.. ومفاجأة بعد أيام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة اللبنانية كارول سماحة مع جمهورها بالأصداء المميزة التي حققها ألبومها الجديد “مختلفة”، الذي طرحته في سبتمبر الماضي، حيث عبّرت عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية تجاه العمل. وخلال الأسابيع الماضية، نشرت كارول Lyrics Videos لجميع أغنيات الألبوم عبر صفحاتها ضمن خطة تسويقية شاملة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ما زاد من تفاعل الجمهور ومحبيها مع الأغنيات.

وأمس، كشفت كارول عن جلسة التصوير الكاملة لغلاف الألبوم، حيث شاركت متابعيها صورًا جديدة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “#مختلفة، لكن شيئًا واحدًا لن يتغير أبدًا: أنتم”.

وفي تعليق موسّع، عبّرت كارول عن امتنانها العميق لكل من كان جزءًا من هذا العمل، قائلة: “منذ الخطوة الأولى في مسيرتي، كنتم قوتي وإلهامي وثباتي. مع كل ألبوم، كل أغنية، أنتم السبب الذي يجعلني أستمر في الإبداع.”

وأضافت: “أنا ممتنة لكل شاعر، ملحن، موزّع، موسيقي، مهندس صوت، عقل مبدع، وفريق عمل لا يُقدّر بثمن، ساهم في هذا الألبوم. نجاحه هديتي لكم جميعًا.”

ثم اختتمت رسالتها برسالة خاصة لجمهورها: “إلى جمهوري الرائع… أنتم معي في كل خطوة، دعمكم وحبكم لا يمكن للكلمات أن تصفه.”

“مختلفة”… ألبوم حمل الكثير من التحديات والتجدد

بعد سنواتٍ من التحضيرات التي لم تخلُ من الإصدارات المنفردة الناجحة مثل “شكراً”، “فوضى”، “نسخة مني”، و”إضحك يا قلبي”, قدّمت كارول سماحة ألبومها الجديد “مختلفة” من إنتاجها الخاص، جامعًا 14 أغنية تنوّعت بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، تناولت فيها مواضيع الحب، الهجر، الكبرياء، والشوق، بأسلوب موسيقي حديث.

حرصت كارول على الإشراف على أدق تفاصيل الألبوم، كما شاركت في كتابة وتلحين 7 أغنيات منه، مما أضفى عليه طابعًا شخصيًا وعميقًا. كما اختارت تقديم Lyrics Videos لجميع الأغنيات بتصاميم إبداعية من تنفيذ H Media Solutions، حيث تميّزت الإطلالات بألوان نابضة بالحياة وتصاميم أنيقة.

وقد حقق الألبوم نجاحًا لافتًا عبر مختلف المنصات، حيث أثنى الجمهور على جرأتها في إنتاج ألبوم كامل في زمنٍ يعتمد على الإصدارات المنفردة، مؤكدين أنها تثبت مجددًا مكانتها كفنانة متجددة تعرف كيف تجدد نفسها وتواكب التطور الفني.

مفاجأة قريبة تُشعل حماس الجمهور!

وفي ختام رسالتها، أثارت كارول سماحة حماس متابعيها بإعلانٍ غير متوقع، حيث كشفت عن “مفاجأة خاصة خلال الأيام القليلة القادمة”، ما دفع الجمهور إلى التكهن حول طبيعة المفاجأة، سواء كانت إصدارًا موسيقيًا جديدًا أو مشروعًا فنيًا ضخمًا.

قائمة أغنيات ألبوم “مختلفة”

غنوا لحبيبي – كلمات كارول سماحة، ألحان شريف بدر، توزيع هاني يعقوب نفس – كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان أجمل سنين – كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكسندر ميسكيان كتير بخاف – كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع سليمان دميان حالة تخدير – كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان مختلفة – كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان حبيبي سلام – كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع جورج قسيس خبيني بشنطة – كلمات كارول سماحة، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان بقيت أسد – كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع تميم بتعقد – كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع جورج قسيس طب بعدين – كلمات عمر سامي، ألحان إسلام زكي، توزيع سليمان دميان وقت الحب – كلمات سليم عساف، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان بوسة – كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع هاني يعقوب إضحك يا قلبي – كلمات كارول سماحة، ألحان محمد يحيى، توزيع أمين نبيل

فما هي المفاجأة التي تحضّرها كارول سماحة لجمهورها؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة!