ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الفنانة لطيفة التونسية الراحل أنطوان كرباج من خلال المسرحية التي جمعتهما سوياً "حكم الرعيان"، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو من المسرحية إلى جانب كرباج، وعلقت قائلة :"حزنت جداً من كل قلبي لرحيلك أنطوان كرباج .. ملك الأخلاق ملك الفن ملك الالتزام ملك الحياه .. انت كنت من أهم الفنانين اللي أثروا فيا في حياتي واللي اتعاملت معاهم في مسرحية حكم الرعيان مع الكبير منصور الرحباني الله يرحمه كم كنت اتمنى ازورك و انت في المستشفى لكن ظروف صحتك كانت المانع، الله يرحمك، من قدم فن هادف محترم مثلك لا يموت انطوان كرباج".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - لطيفة التونسية تستذكر الراحل أنطوان كرباج بمشهد من مسرحية "حكم الرعيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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