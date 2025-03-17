تركي آل الشيخ :" بح صوتي وانا اقول احذروا"

ميرنا وليد - بيروت - أكد رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ أن العلاقات الخليجية أعمق من أي شيء مشيراً إلى أنه يجب الإنتباه من الصفحات المشبوهة التي تعمل وفق "أجندة" وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق آل الشيخ قائلاً :"العلاقات الخليجية اعمق من اي شي، علاقات دين ودم وعادات وتقاليد ونسب واخوة، لا تعتقد انك تدافع عن بلدك بالاساءة للاخرين ، من المعيب ان نرى أي إساءة وخاصة في هذا الشهر الكريم، قال صلى الله عليه وسلم : (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، من مصلحة من زراعة المشاحنات بيننا ؟، حنا احسن وانتو موب احسن حنا اكثر وانتو اقل حنا عندنا وانتو ماعندكم، كلام لا يقدم ولا يؤخر واقل مايقال عنه تافه، اي عز ونجاح من شمال الكويت لجنوب عمان، عز ونجاح لنا كلنا وفخر لنا كلنا، المسيء يمثل نفسه ولا يمثل احد !،وايضاً بح صوتي وانا اقول احذروا الحسابات الوهمية او التي لها اجندة، الله يحفظ خليجنا وقادتنا وشيوخنا وشعوبنا من كل حاسد ويديم علينا نعمه، ترانا محسودين اصحوا".