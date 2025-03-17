الصور الرسمية الأولى لعقد قران رنا رئيس على خطيبها السابق

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية رنا رئيس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، الصور الرسمية الأولى لعقد قرانها.

وظهرت رنا في الصور بلقطات رومانسية مع خطيبها يسري علي، وهي ترتدي فستان الزفاف، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "تزوجت من حب حياتي".

وأثارت الصور تفاعلا واسعا بين المتابعين الذين حرصوا على توجيه التهنئة لرنا وخطيبها، كما تمنوا لهما السعادة سويا.

وعقدت رنا رئيس، قرانها على خطيبها السابق أمس، بعد عودتهما مجددا، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

يذكر أن رنا كانت قد احتفلت بخطوبتها مجددا من خطيبها يسري علي على الهواء، خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، بحضور شقيقتها وشقيقها، وعدد من الأصدقاء، وفاجأت الجيع بخطوتها هذه خاصة بعد انفصالهما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عد مرور 10 أشهر على علاقتهما.

وتعود قصة حب الثنائي إلى مرحلة الثانوية، وتحديدًا في الصف الثاني الثانوي.

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