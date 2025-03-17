سعيد سرحان: "هذه آخر مرة بكيت فيها"

ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل "بالدم" نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية، ويضم عدد كبير من الممثلين منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، كارول عبود، باسم مغنية، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماتي، وغيرهم، وهو من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج EAGLE FILMS .



موقع "الفن" تواجد في كواليس مسلسل "بالدم"، وقد التقينا بـ سعيد سرحان الذي يجسد شخصية "آدم" في العمل، تحدثنا معه عن تحضيراته لهذه الشخصية، المرة الأخيرة التي بكى فيها، ماذا قال عن ماغي بو غصن؟.

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