ميرنا وليد - بيروت - يحقق مسلسل "بالدم" نجاحا لافتا ونسب مشاهدة عالية، ويضم عدد كبير من الممثلين منهم ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، كارول عبود، باسم مغنية، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماتي، وغيرهم، وهو من تأليف ندين جابر، إخراج فيليب أسمر وإنتاج EAGLE FILMS .
موقع "الفن" تواجد في كواليس مسلسل "بالدم"، وقد التقينا بـ سعيد سرحان الذي يجسد شخصية "آدم" في العمل، تحدثنا معه عن تحضيراته لهذه الشخصية، المرة الأخيرة التي بكى فيها، ماذا قال عن ماغي بو غصن؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر سعيد سرحان: "هذه آخر مرة بكيت فيها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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