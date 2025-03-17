شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تتحدث عن ذكرياتها في رمضان: أول عمل قدمته كان "صرخة بريء" والان مع تفاصيل الخبر

تحدثت الفنانة إلهام شاهين في لقاء نادر عن ذكرياتها في شهر رمضان، وقالت أحب خلال الشهر الكريم الجو الأسرى.

وأضافت: بعد ما قدمت أول أعمالى في شهر رمضان بعنوان صرخة برىء إخراج نور الدمرداش، كانت خطوة مهمة في مشوارى الفني على الرغم من عدم تحقيقه النجاح الكافى، ولكن الناس بدأت تعرفنى بعده.

واستطاعت الفنان الهام شاهين حفر اسمها في تاريخ السينما المصرية والعربية بفضل أدوارها المميزة وذكائها في اختيار أعمالها، وهو ما يتضح مع كل عمل بدأته من نهاية السبعينيات كطالبة، وانطلقت بعد ذلك بطلة للعديد من الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية، بجانب المسرحيات التي شاركت بها، فهى إحدى خريجات معهد الفنون المسرحية.

إلهام شاهين قدمت ما يزيد على 170 عملاً فنيًا ما بين المسرح والتليفزيون والسينما، حتى أصبحت واحدة من نجمات الصف الأول، وكذلك عنصر أساسى فى أفلام فترة الثمنانينيات والتسعينات.