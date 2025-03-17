شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف محمد ناير: مسلسل أثينا مشروع صعب جدًا وتفاصيله دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيناريست محمد ناير، مؤلف مسلسل أثينا، عن كواليس المسلسل وسبب اختيار الفكرة، وقال في تصريحات لـ"الخليج 365": "كان لدى الفكرة الأساسية للموضوع، وتخيل حول كيفية تقديمه للجمهور وتواصلت مع المخرج يحيى إسماعيل، ونحن أصدقاء ولنا طريقة فى العمل معا، وكتبنا جزءًا ثم أضفنا بعض التطورات، وكل التفاصيل اتفقنا عليها قبل التصوير".

وتابع: "يحسب لريهام حجاج موافقتها على المشاركة في المغامرة معي ومع المخرج يحيى إسماعيل، والمشروع صعب جدا وتفاصيله دقيقة، والمسلسل يناقش التطور التكنولوجى ممكن يوصل لفين و كيف يأثر على تعاملنا معه عاطفيا وإنسانيا والكل كان متحمسًا جدًا، والمسلسل استثمر في الوجوه الجديدة".

وأردف في حديثه: "اختيار شخصية البطلة وإنها تكون مراسلة حربية كان مهم لإظهار الصعوبات التي واجهتها في شغلها وحياتها بشكل عام في البحث عن العدالة"، وأكد أن فكرة اختيار اسم المسلسل أثينا، لأنه هو إله العدل، ومناسبًا لأنه يلخص فكرة العمل".

قصة مسلسل أثينا

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

أبطال مسلسل أثينا

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جيدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

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