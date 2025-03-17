شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 17، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل وتقابل حبيب



يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل وتقابل حبيب



تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب



مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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