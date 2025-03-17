كارول سماحة تعد جمهورها بهذا الأمر .. وهذه رسالتها

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة رسالة شكر إلى كل الأشخاص الذين دعموها منذ اللحظات الأولى خلال العمل على ألبومها الذي طرحته مؤخراً ، "مختلفة" وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلقت كارول قائلة :"مختلفة، لكن شيئًا واحدًا لن يتغير أبدًا: أنتم، منذ الخطوة الأولى في رحلتي، كنتم قوتي، مصدر إلهامي، وسندًا لي. مع كل ألبوم، كل أغنية، أنتم سر إبداعي، أنا ممتنة للغاية لكل شاعر، ملحن، موزع، موسيقي، فني، مبدع، وفريقي الرائع الذي بذل كل ما في وسعه في هذا الألبوم. تفانيكم هو ما جعل هذا ممكنًا، وأهديكم جميعًا هذا النجاح".

وتابعت سماحة قائلة :"لمعجبيّ الرائعين، لقد كنتم معي طوال هذه الفترة. حبكم ودعمكم يفوقان الوصف، ابقوا بالقرب مفاجأة مميزة لكم قادمة بعد أيام قليلة".