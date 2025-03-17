أكرم حسني يخرج عن صمته ويرد على اتهامه بالتسبب في طلاق هذا الفنان

ميرنا وليد - بيروت - رد الممثل المصري أكرم حسني، لأول مرة، على اتهامه بالتسبب بطلاق جيني طعيمة وطليقها الشاعر أمير طعيمة، قائلا أنالحياة الخاصة ملكًا لأصحابها، ويرفض التدخل فيها.



وقال أكرم خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج "حبر سري": "أنا بعتبر الحياة الخاصة ملك الطرفين، وأي حاجة تخص صديقي وطليقته تخصهم، وإقحام اسمي في أي حاجة زي دي معنديش رد عليه، ومحبش أتكلم فيه".

وأضاف: "الحاجات اللي زي دي حاجات تخص بيوت، ربنا يستر بيوتنا وأعراضنا وفي ربنا".

كما تحدث حسني عن معاناته المستمرة مع جلد الذات وشعوره بالتقصير تجاه العديد من الأمور في حياته، خاصة عائلته، إذ أنه لا يرى أبناءه لمدة شهور، خلال تصوير المسلسلات، ما يجعله يشعر بالذنب تجاههم.

وأشار أنه يفضل اللجوء إلى طبيب نفسي لمواجهة الضغوط، وأضاف أنه يتابع مع طبيب نفسي بسبب الضغوطات التي يواجهها.