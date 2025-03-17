- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الملكة رانيا الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بإطلالتها الرمضانية اللافتة، التي جمعت بين الطابع الشرقي والعصري، وذلك خلال إفطار رمضاني أقامته في فصر الحسينية.
وارتدت الملكة رانيا فستان "Tribal Cotton Gold Vanda Maxi Dress" من تصميم اللبنانية "Sarah’s Bag".
جاء الفستان بقصة طويلة وبلا أكمام، وبتصميم راقي تداخلت في ألوان الأسود والأحمر والبرتقالي والأصفر.
ونسقت الملكة رانيا الإطلالة بعباءة "Pearl Drops on Palm Rust Abaya" جاءت باللون البرتقالي، من العلامة نفسها، وحددت خصرها بحزام يجمع بين الذهبي والأسود من H&M x Balmain.
وتزينت الملكة رانيا بمجموعة من الخواتم مع سوار أنيق وأقراط متدلية، وحملت حقيبة يد من Jappeloup’ Baguette وانتعلت حذاء من Lorenzo 105’ Camel Satin Pumps
ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجا ناعما بألوان ترابية.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة شرقية بأناقة راقية وبتصميم لبناني للملكة رانيا في إفطار رمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.