شكرا لقرائتكم خبر عن سارة خزبك بعد مشاركتها في مسلسل وتقابل حبيب: أنا مصرية ولست لبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة سارة خزبك بـ مسلسل وتقابل حبيب الذى تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز، ويعرض ضمن دراما رمضان 2025، وتقدم شخصية سيدة أعمال لبنانية متزوجة من رجل أعمال ألمانى.

وأكدت خزبك في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: "أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل وتقابل حبيب للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يعد واحدًا من أهم مسلسلات دراما رمضان، وأن مشاهدها بأكملها مع النجم كريم فهمى والذى تشعر بالحب تجاه في بعض مشاهد العمل".

وتابعت خزبك قائلة: "الكثير من متابعى مسلسل وتقابل حبيب يعتقدون إننى لبنانية بسبب اسمى، وإتقانى لـ اللغة اللبنانية فى العمل، ولكننى أؤكد أننى مصرية الأصل، وحفيدة الفنان الراحل أمين الهنيدى، وشاركت في عدة مسرحيات، بالإضافة إلى ظهورى كـ موديل في أحدى الأغنيات".

يُعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

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الفنانة الشابة سارة خزبك



سارة خزبك وكريم فهمى