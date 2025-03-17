شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يقدم سهرة رمضانية في مدينة نصر.. الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم محمد فؤاد سهرة رمضانية يوم الجمعة 21 مارس، في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمدينة نصر، حيث سيقدم مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها جمهوره، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وكانت آخر حفلات محمد فؤاد الأيام الماضية بمناسبة عيد الحب، حيث أحيا 7 حفلات غنائية في 3 دول، وهي الكويت، كندا، وأمريكا، فى شهر يناير وفبراير الماضى.

النجم محمد فؤاد تميز بغناء اللون الرومانسى والدرامى، وبإحساسه المرهف وصوته القوى وتمكن من أسر قلوب شريحة كبيرة من الجمهور، ويعد واحدًا من النجوم الذين تمكنوا من وضع بصمة تخصهم منذ ظهوره على الساحة الفنية، وتمكن من أن يصنع اسمًا لنفسه بصوته المميز، فهو دائم التجديد والاختلاف فى أعماله الغنائية، ويستخدم كلمات بسيطة ورمانسية ويوصِل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح.

يعد فؤش واحدًا من أولئك الذين لا يكفيهم مجرد الغناء، بل يضيف بصمته الخاصة إلى كل أغنية يقدمها، يتميز صوته بقدرة خارقة على الوصول إلى القلوب، ليأسر المستمعين من اللحظة الأول في كل مرة يضع صوته في أغنية، تثير كلماتها ولحنها إعجاب الناس وتصبح حديثهم، ليترسخ بذلك كواحد من أبرع المطربين في الساحة الفنية.