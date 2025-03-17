شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة بلاك تيما تستعد لإطلاق مينى ألبوم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد فرقة بلاك تيما لطرح مينى ألبوم جديد خلال موسم الصيف المقبل لتقدم به تجربة موسيقية جديدة، بعد نجاح أغنيتها الأخيرة "عالم غريب"، وتحقيقها نسب مشاهدة عالية على منصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يضم الألبوم أغاني كثيرة مختلفة، وانتهى فرقة بلاك تيما من تسجيل أكثر من 5 أغان المدة الماضية.

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 ويضم ثلاثة أعضاء هم أمير صلاح الدين أحمد بحر ومحمد عبده، نجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات فى مختلف الأماكن الثقافية فى مصر.

كما نال فريق بلاك تيما العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط، وهو فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب نوبيين، شارك بالغناء فى فيلم "ألف مبروك" عام 2009، طرح ألبوم "بحار" عام 2010، الذى حقق نجاحًا كبيرًا، وطرح ألبومه الثانى بعنوان "غاوى بنى آدمين" فى شهر أبريل عام 2012، كما حصل الفريق على جوائز "الميما" كأفضل فريق غنائى فى الشرق الأوسط.