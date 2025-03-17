شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية.. وسام يقنع يوسف بحضور عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النجم محمد شاهين "وسام" في إقناع الطفل يوسف بحضور عيد ميلاده، وإهدائه جهاز البلايستشن بمناسبة عيد الميلاد، وذلك في الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى ترتيبات عيد الميلاد التي كانت تجهزها النجمة أمينة خليل "نيللي"، ومشهد جمع بين وسام وطارق ليحكي الأخير للأول عن الورطة التي وقع فيها بحمل نهال أثناء علاقتهما سوياً، كما شهدت الحلقة حضور باقي الأهل والأقارب للحفل.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

