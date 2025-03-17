شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 1.. أسامة يرسل بوكيه ورد لـ زينب والأخيرة تمزق الكارت وتعنفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 1، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، قيام أسامة "نيقولا معوض" بإرسال بوكيه ورد إلى زينب "ياسمين صبري"، وقدم لها اعتذاره على كارت وأعاد طلب الزواج منها، ولكنها قامت بتقطيع الكارت.

انتقل المشهد لبعد انتهاء العمل وأثناء خروجها لركوب سيارة أوبر، قام "أسامة" بدفع مال للسائق وطلب منها المغادرة، وأراد توصيلها ولكن "زينب" قامت بتعنيفه واتصلت بـ"مستر رمزى" لتتقدم بشكوى من "أسامة" وطلبت منه مقابلته.

وشهدت الحلقة مناكفة "فاطمة" وفاء عامر لزوجة ابنها "منال" هند عبد الحليم، ولكن بدأت المعاملة تتحسن بسبب اقتراح "منال" باقناع "زينب" ياسمين صبري بالزواج.

انتقل المشهد إلى حديث مها نصار مع ياسمين صبري، حول ما حدث من "أسامة" نيقولا معوض، وأنه تحول 180 درجة بعد رؤيته لها، كما أخبرت مها نصار باقى صديقاتهما بما حدث.

انتقل المشهد إلى "أسامة" الذى طلب من أحد موظفيه أن يخبره بتاريخ حياة "زينب" وطلب من موظفة أخرى أن تحضر له بوكيه ورد وبداخله شوكولاتة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيما.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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