شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 1.. وفاء عامر تناكف هند عبد الحليم والعلاقة تتحسن بسبب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 1، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، مناكفة "فاطمة" وفاء عامر لزوجة ابنها "منال" هند عبد الحليم، ولكن بدأت المعاملة تتحسن بسبب اقتراح "منال" بإقناع "زينب" ياسمين صبري بالزواج.

انتقل المشهد إلى حديث مها نصار مع ياسمين صبري، حول ما حدث من "أسامة" نيقولا معوض، وأنه تحول 180 درجة بعد رؤيته لها، كما أخبرت مها نصار باقى صديقاتهما بما حدث.

انتقل المشهد إلى "أسامة" الذى طلب من أحد موظفيه أن يخبره بتاريخ حياة "زينب" وطلب من موظفة أخرى أن تحضر له بوكيه ورد وبداخله شوكولاتة.

وشهدت الحلقة ظهور هند عبد الحليم في دور زوجة "عابد عنانى" والذى تحدث معها عن الذهاب لمنزل والديه لتناول الغداء معهم، وتحدث معها بأنها يجب أن تتحمل والدته كما يتحمل والدتها رغم الكلام الجارح الذى يقولونه الأهل.

وتحدثت مها نصار مع ياسمين صبري، وسألتها عن تأخرها في المخزن، وأن محامى الشؤون القانونية يبحث عنها، وذهبت لمقابلة "أسامة" نيقولا معوض، ووجدته يتحدث مع "رمزى" في الهاتف ويخبره بأنه لم يجد "زينب" وأخبره بأنها مستهترة وعديمة المسؤولية ويجب تحويلها للتحقيق، لتفاجئه "زينب" وتعنفه بشده وأخبرته بإنها ليست مستهترة ولا تسمح له باحلديث عنها بهذا الشكل.

وتحدث "أسامة" لـ "زينب" وسألها إن كانت مخطوبة أو متزوجة، وأخبرها بأنه سيتركها للتفكير في الزواج منه، وغادر، وكان الأمر مفاجئا لها ولصديقتها التي تجسدها مها نصار ما أصابهما بهيستيرية ضحك.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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