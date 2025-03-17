شكرا لقرائتكم خبر عن الأميرة ظل حيطه الحلقة 1.. خلاف نيقولا معوض وياسمين صبري يتحول لطلب الزواج منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل الأميرة ظل حيطه الحلقة 1، بطولة النجمة ياسمين صبري والنجم نيقولا معوض، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة ON، ظهور هند عبد الحليم في دور زوجة "عابد عنانى" والذى تحدث معها عن الذهاب لمنزل والديه لتناول الغداء معهم، وتحدث معها بإنها يجب أن تتحمل والدته كما يتحمل والدتها رغم الكلام الجارح الذى يقولوه الأهل.

تحدثت مها نصار مع ياسمين صبري، وسألتها عن تأخرها في المخزن، وأن محامى الشؤون القانونية يبحث عنها، وذهبت لمقابلة "أسامة" نيقولا معوض، ووجدته يتحدث مع "رمزى" في الهاتف ويخبره بأنه لم يجد "زينب" وأخبره بأنها مستهترة وعديمة المسؤولية ويجب تحويلها للتحقيق، لتفاجئه "زينب" وتعنفه بشده وأخبرته بإنها ليست مستهترة ولا تسمح له بالحديث عنها بهذا الشكل.

تحدث "أسامة" لـ "زينب" وسألها إن كانت مخطوبة أو متزوجة، وأخبرها بأنه سيتركها للتفكير في الزواج منه، وغادر، وكان الأمر مفاجئا لها ولصديقتها التي تجسدها مها نصار ما أصابهما بهيستيرية ضحك.

وشهدت الحلقة أيضا حديث "عزت زين" والد ياسمين صبري وابنه الذى يجسده الفنان عابد عنانى، حول زواج "زينب" ياسمين صبري.

وتحدث عزت زين بأنه لا يرغب في الحديث مع عريس دون معرفة ابنته "زينب" وأن تكون موافقة، وأن "زينب" لا تحب الزواج بهذه الطريقة، وطلب منه عابد عنانى أن يتحدث معه فقط، ووصل بالفعل "محمد" محمد العمروسي، وطلب يد "زينب" وأخبر والدها بأنه جاهز بكافة الإمكانيات، ليطلب منه أن يمهله بعض الوقت لأخذ رأى ابنته "زينب".

كما ظهرت والدتها التي تجسدها الفنانة وفاء عامر، وحديثها عن رغبتها في زواج ابنتها "زينب"، وإصرارها على رفض كل العرسان الذين يتقدمون لها وطلب يدها.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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