شكرا لقرائتكم خبر عن فهد البطل الحلقة 16 .. فهد يضرب شقيقته بعدما رآها فى الكباريه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل فهد البطل من خلال ضرب فهد "العوضى" لـ رواية "كارولين عزمي" في الكباريه الذي تعمل فيه ثم سحبها إلى منزله لتتدخل زوجته وتحميها إلا أنها اصطدمت برد فعل عنيف من راوية التي صرخت فيها، وأكدت لها أنها آخر شخص ممكن يتدخل بينها وبين شقيقها.

يُعرض مسلسل فهد البطل الحلقة 16 بطولة النجم أحمد العوضي، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قتاة ON وON دراما وقناة الحياة، ومنصة Watch it الرقمية.

كما يُعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.



ويُعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

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